Шольц раскритиковал недавнее интервью Путина

Канцлер Германии Олаф Шольц, находясь в Вашингтоне, подверг критике недавнее интервью президента России Владимира Путина, в частности, не согласился со словами о причинах конфликта в Украине.

Канцлер Германии Олаф Шольц, находясь в Вашингтоне, подверг критике недавнее интервью президента России Владимира Путина, в частности, не согласился со словами о причинах конфликта в Украине.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

Перед переговорами с президентом США Джо Баденом Шольц он заявил о "смешном интервью" и высказал несогласие с доводами президента России.

Канцлер также утверждал, что власти России "всегда говорят много неправды об истории этой войны".

По мнению Шольца интервью, которое Путин дал американскому журналисту Такеру Карлсону, "высмеивает реальные действия России в Украине" и рассказывает "абсурдную историю о причинах этой войны".

С точки зрения канцлера Германии, которую он неоднократно повторял ранее, РФ хочет "аннексировать часть Украины", поэтому это интервью ничего не меняет.