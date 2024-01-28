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Шольц призвал страны ЕС усилить поддержку Украины

Шольц призвал страны ЕС усилить поддержку Украины Германия потратит более 7 миллиардов евро (7,6 миллиарда долларов) на помощь Украине в 2024 году. Европейские союзники должны усилить поддержку Киева.
Другие страны
28 января 2024 г. 20:03
Шольц призвал страны ЕС усилить поддержку Украины

Германия потратит более 7 миллиардов евро (7,6 миллиарда долларов) на помощь Украине в 2024 году. Европейские союзники должны усилить поддержку Киева.

Как сообщает Report, об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

По его словам, неприемлемым является то, что Берлин сейчас предоставляет Киеву более половины от общей военной помощи всех европейских стран. Канцлер отметил, что 1 февраля на саммите ЕС поднимет вопрос распределения нагрузки в вопросе оказания помощи Украине.

"Если Россия поймет, что европейские страны всегда с Киевом, то мир станет возможным раньше, чем мы думаем сегодня", - добавил Олаф Шольц.

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