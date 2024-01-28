Шольц призвал страны ЕС усилить поддержку Украины

Германия потратит более 7 миллиардов евро (7,6 миллиарда долларов) на помощь Украине в 2024 году. Европейские союзники должны усилить поддержку Киева.
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По его словам, неприемлемым является то, что Берлин сейчас предоставляет Киеву более половины от общей военной помощи всех европейских стран. Канцлер отметил, что 1 февраля на саммите ЕС поднимет вопрос распределения нагрузки в вопросе оказания помощи Украине.
"Если Россия поймет, что европейские страны всегда с Киевом, то мир станет возможным раньше, чем мы думаем сегодня", - добавил Олаф Шольц.