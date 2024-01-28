Шольц призвал страны ЕС усилить поддержку Украины

Германия потратит более 7 миллиардов евро (7,6 миллиарда долларов) на помощь Украине в 2024 году. Европейские союзники должны усилить поддержку Киева.

Германия потратит более 7 миллиардов евро (7,6 миллиарда долларов) на помощь Украине в 2024 году. Европейские союзники должны усилить поддержку Киева.

Как сообщает Report , об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

По его словам, неприемлемым является то, что Берлин сейчас предоставляет Киеву более половины от общей военной помощи всех европейских стран. Канцлер отметил, что 1 февраля на саммите ЕС поднимет вопрос распределения нагрузки в вопросе оказания помощи Украине.

"Если Россия поймет, что европейские страны всегда с Киевом, то мир станет возможным раньше, чем мы думаем сегодня", - добавил Олаф Шольц.