Шольц призвал приложить больше усилий для обеспечения безопасности в Европе

С целью обеспечения безопасности в Европе необходимо приложить больше усилий, увеличить расходы на оборону.

С целью обеспечения безопасности в Европе необходимо приложить больше усилий, увеличить расходы на оборону.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил на пресс-конференции по итогам саммита ЕС во Франции канцлер Германии Олаф Шольц.

По его словам, важно изучить последствия военных операций в Украине.

"Нужно разобраться с последствиями, они имеют значение для нашего будущего. Поэтому мы долго говорили об обороне и безопасности, согласовали в этой связи, что мы сообща должны приложить усилия для обеспечения безопасности Европы. Также мы увеличиваем расходы на оборону по сравнению с тем, что было в прошлом", — заявил Шольц.

Он добавил, что "все без исключения" участники саммита позитивно оценили решение Берлина о создании специального фонда для финансирования инфраструктуры и вооружения Вооруженных сил Германии, и "многие сообщили о том, что также предпринимают шаги в своих странах", что "в целом повысит обороноспособность Европы".