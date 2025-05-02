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Шольц призвал не торопиться с запретом "Альтернативы для Германии"

Шольц призвал не торопиться с запретом "Альтернативы для Германии" Шольц призвал не торопиться с процедурой запрета "Альтернативы для Германии"
Другие страны
2 мая 2025 г. 14:46
Шольц призвал не торопиться с запретом Альтернативы для Германии

Исполняющий обязанности канцлера ФРГ Олаф Шольц заявил, что не следует торопиться с запретом на деятельность партии "Альтернатива для Германии" (АдГ).

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

"Я против поспешных решений, мы должны тщательно оценить классификацию", - сказал Шольц.

Федеральное ведомство по охране Конституции ФРГ (контрразведка ФРГ), как пояснил и.о. канцлера, предоставила очень подробное обоснование для классификации АдГ как правоэкстремистской, но возможная процедура запрета партии не должна быть поспешной.

Ранее Федеральное ведомство по охране Конституции ФРГ классифицировало всю партию "Альтернатива для Германии" как правоэкстремистскую. При этом утверждалось, что "преобладающее в партии понимание народа, основанное на этническом происхождении, несовместимо с базовым свободным демократическим порядком". При этом, вероятно, будет набирать обороты политическая дискуссия о возможном запрете "Альтернативы для Германии".

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