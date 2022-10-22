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Шольц призвал не допускать шагов, которые могли бы привести к прямому конфликту РФ и НАТО

Шольц призвал не допускать шагов, которые могли бы привести к прямому конфликту РФ и НАТО Канцлер Германии Олаф Шольц не считает, что события в Украине могут привести к третьей мировой войне, но полагает, что необходимо не допускать неразумных шагов, которые могли бы вылиться в прямой конфликт между Россией и НАТО.
Другие страны
22 октября 2022 г. 12:01
Шольц призвал не допускать шагов, которые могли бы привести к прямому конфликту РФ и НАТО

Канцлер Германии Олаф Шольц не считает, что события в Украине могут привести к третьей мировой войне, но полагает, что необходимо не допускать неразумных шагов, которые могли бы вылиться в прямой конфликт между Россией и НАТО.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в опубликованном в субботу интервью газете Welt am Sonntag.

"Я не исхожу из этого, но как минимум нельзя упускать из виду [такую] угрозу", - сказал Шольц, отвечая на вопрос, не боится ли он перерастания конфликта в Украине в третью мировую войну. "В такой опасной ситуации недопустим любой неразумный шаг. Прямого конфликта между Россией и НАТО не должно произойти", - предупредил канцлер. "Здесь я придерживаюсь одного мнения с Джо Байденом, которого считаю выдающимся президентом [США] и который очень многое понимает в этом мире и имеет свое собственное твердое мнение", - заявил глава правительства ФРГ.

Кроме того, Шольц, отвечая на один из вопросов интервью, сказал, что не намерен приводить содержание переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

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