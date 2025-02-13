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Шольц призвал наказать и депортировать виновного в наезде на толпу в Мюнхене

Шольц призвал наказать и депортировать виновного в наезде на толпу в Мюнхене Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что виновного в наезде на толпу в Мюнхене нужно наказать и депортировать.
Другие страны
13 февраля 2025 г. 17:26
Шольц призвал наказать и депортировать виновного в наезде на толпу в Мюнхене

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что виновного в наезде на толпу в Мюнхене нужно наказать и депортировать.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

"С моей точки зрения, совершенно очевидно, что этот злоумышленник не может рассчитывать ни на какое снисхождение, он должен понести наказание и покинуть страну", - сказал он в беседе с журналистами.

Отметим, что по меньшей мере 28 человек пострадали при наезде автомобиля на демонстрантов. Автомобилем управлял выходец из Афганистана.

Представитель городской полиции Кристиан Хубер заявил о том, что задержан 24-летний соискатель убежища из Афганистана. Он ранее попадал в поле зрении полиции из-за краж и наркотиков. Наезд на людей пока трактуется как преднамеренное нападение.

Инцидент произошел за несколько часов до начала прибытия в Мюнхен высокопоставленных гостей Мюнхенской конференции по безопасности, которая начнется 14 февраля. Глава МВД Баварии Йоахим Херрманн заявил, что мотив наезда на пешеходов пока не установлен, однако нет оснований связывать нападение с предстоящей конференцией.

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