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Шольц призвал к перемирию в секторе Газа в Рамазан

Шольц призвал к перемирию в секторе Газа в Рамазан Канцлер Германии Олаф Шольц настаивает на введении режима прекращения огня в секторе Газа во время священного для мусульман месяца Рамазан, который в этом году начнется с заходом солнца 10 марта и продлится до 9 апреля.
Другие страны
10 марта 2024 г. 23:49
Шольц призвал к перемирию в секторе Газа в Рамазан

Канцлер Германии Олаф Шольц настаивает на введении режима прекращения огня в секторе Газа во время священного для мусульман месяца Рамазан, который в этом году начнется с заходом солнца 10 марта и продлится до 9 апреля.

Об этом Report сообщает со ссылкой на ТАСС.

"Лучше всего достигнуть перемирия еще во время Рамазана", - сказал Шольц в видеоподкасте, опубликованном на его странице в соцсети X. "Такой режим прекращения огня должен позволить добиться, наконец, освобождения израильских заложников и поставки больше гуманитарной помощи в Газу", - подчеркнул он.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков.

Израильская сторона в ответ на это объявила о начале операции "Железные мечи", которая продолжается по сей день.

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