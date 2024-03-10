Шольц призвал к перемирию в секторе Газа в Рамазан

Канцлер Германии Олаф Шольц настаивает на введении режима прекращения огня в секторе Газа во время священного для мусульман месяца Рамазан, который в этом году начнется с заходом солнца 10 марта и продлится до 9 апреля.

Канцлер Германии Олаф Шольц настаивает на введении режима прекращения огня в секторе Газа во время священного для мусульман месяца Рамазан, который в этом году начнется с заходом солнца 10 марта и продлится до 9 апреля.

Об этом Report сообщает со ссылкой на ТАСС.

"Лучше всего достигнуть перемирия еще во время Рамазана", - сказал Шольц в видеоподкасте, опубликованном на его странице в соцсети X. "Такой режим прекращения огня должен позволить добиться, наконец, освобождения израильских заложников и поставки больше гуманитарной помощи в Газу", - подчеркнул он.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков.

Израильская сторона в ответ на это объявила о начале операции "Железные мечи", которая продолжается по сей день.