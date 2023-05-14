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Шольц принял Зеленского в Берлине с воинскими почестями

Шольц принял Зеленского в Берлине с воинскими почестями Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в воскресенье в ведомство федерального канцлера на переговоры с главой правительства ФРГ Олафом Шольцем. Ранее он провел встречу с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.
Другие страны
14 мая 2023 г. 12:19
Шольц принял Зеленского в Берлине с воинскими почестями

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в воскресенье в ведомство федерального канцлера на переговоры с главой правительства ФРГ Олафом Шольцем. Ранее он провел встречу с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, при этом Шольц принял Зеленского с воинскими почестями, несмотря на то, что последний совершает рабочий, а не государственный визит в Германию. После переговоров канцлер и президент Украины выступят перед прессой.

В центре Берлина в связи с визитом Зеленского приняты повышенные меры безопасности. Подъезды к правительственному кварталу перекрыты. Туда пускают лишь автомобили местных жителей. В небе над столицей видны несколько полицейских вертолетов. Порядок обеспечивают несколько сотен правоохранителей.

Предполагается, что позже в течение дня президенту Украины вручат премию имени Карла Великого в городе Ахен на западе ФРГ.

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