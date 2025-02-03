Шольц предложил странам ЕС наращивать объемы производства в сфере обороны

Канцлер Германии Олаф Шольц выступил за укрепление европейской безопасности и обороны, а также совершенствование совместного процесса закупок.

Канцлер Германии Олаф Шольц выступил за укрепление европейской безопасности и обороны, а также совершенствование совместного процесса закупок.

Как передает Report, об этом он заявил по прибытии на неформальный саммит ЕС в Брюсселе.

"Во-первых, это безопасность и оборона. Мы должны их укрепить. Поэтому хорошо, что европейские государства-члены обсуждают здесь, как они могут сформировать свой вклад в НАТО, чтобы мы были в выгодном положении и могли гарантировать свою собственную безопасность", - сказал он.

При этом он отметил, что Европе нужны конкретные соглашения, касающиеся оборонной промышленности.

"Необходимо обеспечить более тесное сотрудничество, даже без контроля посредством правил конкуренции. Нам необходимо улучшить совместный процесс закупок, а также обеспечить последовательное крупномасштабное совместное производство, чтобы гарантировать возможность наращивания объемов производства, когда это необходимо, и чтобы нам не пришлось начинать все сначала", - сказал глава правительства ФРГ.

На саммите в Уэльсе в сентябре 2014 года страны НАТО поставили задачу довести военные расходы до 2% ВВП. В июле 2023 года на саммите в Вильнюсе было принято решение, что 2% ВВП должны стать не целевым, а минимальным уровнем оборонных расходов для государств альянса. Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции 21 января подтвердил намерение добиваться повышения военных расходов стран НАТО до 5% ВВП.