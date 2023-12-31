О нас

Шольц посетил затопленные после мощных ливней в ФРГ территории

Шольц посетил затопленные после мощных ливней в ФРГ территории Канцлер Германии Олаф Шольц в воскресенье отправился с визитом в города на северо-западе страны, где после мощных ливней разлились реки и вызвали затопления населенных пунктов.
Другие страны
31 декабря 2023 г. 18:07
Шольц посетил затопленные после мощных ливней в ФРГ территории

Канцлер Германии Олаф Шольц в воскресенье отправился с визитом в города на северо-западе страны, где после мощных ливней разлились реки и вызвали затопления населенных пунктов.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Associated Press.

Канцлер на вертолете облетел и осмотрел с воздуха территории Нижней Саксонии, чтобы получить представление о ситуации с наводнениями в этой части ФРГ. Приземлившись в городе Ферден, он поблагодарил полицию, пожарных, военных и добровольцев среди граждан за совместные усилия в обеспечении безопасности.

По словам губернатора Нижней Саксонии Штефана Вайля, тысячи добровольцев заполняли и распределяли мешки с песком, чтобы защитить дома и здания в городе от затопления. Пожарным пришлось сооружать мобильные дамбы, чтобы защитить города, но во многих случаях этой меры оказалось недостаточно, и людей пришлось эвакуировать на севере и востоке ФРГ.

Аналогичные действия предпринимают жители и экстренные службы в соседних землях: в Баден-Вюртемберге на юго-западе ФРГ, в Тюрингии на востоке Германии. В Тюрингии в воскресенье объявили чрезвычайное положение из-за угрозы затопления нескольких населенных пунктов.

Германия в конце декабря столкнулась с масштабными паводками: плотины из-за мощных ливней не справились с водными массами, в результате чего многие реки по всей стране вышли из берегов.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

В Гаджигабульском районе найдены человеческие останки
В Гаджигабульском районе найдены человеческие останки
25 декабря 2023 г. 15:56
Эксперт: Запад пытается оказать давление на Вучича
Эксперт: Запад пытается оказать давление на Вучича
26 декабря 2023 г. 18:12
Хосейн Амир Абдоллахиан посетит Армению
Хосейн Амир Абдоллахиан посетит Армению
26 декабря 2023 г. 22:25
Фаиг Гараев вновь назначен главным тренером сборной Азербайджана по волейболу
Фаиг Гараев вновь назначен главным тренером сборной Азербайджана по волейболу
27 декабря 2023 г. 10:37
Продажи на валютных аукционах в Азербайджане сократились на 25%
Продажи на валютных аукционах в Азербайджане сократились на 25%
28 декабря 2023 г. 12:53
Истребители НАТО за год более 300 раз вылетали на перехват военных самолетов РФ
Истребители НАТО за год более 300 раз вылетали на перехват военных самолетов РФ
29 декабря 2023 г. 16:02
Установлена личность погибшего в ДТП в Джалилабадском районе
Установлена личность погибшего в ДТП в Джалилабадском районе
30 декабря 2023 г. 10:15
В контейнеровоз компании Maersk попала ракета в Красном море
В контейнеровоз компании Maersk попала ракета в Красном море
31 декабря 2023 г. 07:52
Произошли задержки в движении поездов Сумгайыт-Баку
Произошли задержки в движении поездов Сумгайыт-Баку
25 декабря 2023 г. 09:50
В Гяндже ветер повалил на кладбище крупные деревья, повреждены надгробия
ФотоВ Гяндже ветер повалил на кладбище крупные деревья, повреждены надгробия
25 декабря 2023 г. 12:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi