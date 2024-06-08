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Шольц попробует убедить страны Азии и Африки повлиять на Россию

Шольц попробует убедить страны Азии и Африки повлиять на Россию Канцлер Германии Олаф Шольц на конференции по Украине, которая пройдет в Швейцарии 15-16 июня, попытается убедить представителей стран Азии, Африки и Южной Америки оказать влияние на Россию в целях скорейшего завершения конфликта в Украине.
Другие страны
8 июня 2024 г. 15:50
Шольц попробует убедить страны Азии и Африки повлиять на Россию

Канцлер Германии Олаф Шольц на конференции по Украине, которая пройдет в Швейцарии 15-16 июня, попытается убедить представителей стран Азии, Африки и Южной Америки оказать влияние на Россию в целях скорейшего завершения конфликта в Украине.

Как сообщает Report, об этом политик сказал в видеообращении, опубликованном на его странице в соцсети "X".

"В следующие выходные в Швейцарии состоится международная мирная конференция по Украине. Там я буду проводить кампанию, особенно среди представителей Азии, Африки и Южной Америки, чтобы вместе дать понять России, что мы придерживаемся международного права и Устава ООН", - заявил Шольц.

Власти Швейцарии планируют провести конференцию по Украине 15-16 июня на курорте Бюргеншток.

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