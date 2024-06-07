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Шольц пообещал ужесточить миграционную политику после нападения в Мангейме

Шольц пообещал ужесточить миграционную политику после нападения в Мангейме В ФРГ ужесточат наказание за религиозно и политически мотивированные нападения.
Другие страны
7 июня 2024 г. 04:09
Шольц пообещал ужесточить миграционную политику после нападения в Мангейме

В ФРГ ужесточат наказание за религиозно и политически мотивированные нападения.

Как передает Report, об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, выступая с правительственным заявлением в Бундестаге.

"Мы больше не потерпим прославления террористических преступлений", - заявил Шольц, заметив, что намерен ужесточить уголовное законодательство в случаях нападений на полицейских и сотрудников служб экстренной помощи.

"Любой, кто нападает или заманивает в засады женщин и мужчин, желающих помочь и спасти жизни, должен чувствовать всю силу закона", - констатировал глава правительства ФРГ. "С этой целью мы специально ужесточим уголовное законодательство и ужесточим наказание за подобные подлые нападения. Это касается и нападений на политически активных людей, не в последнюю очередь в муниципалитетах", - отметил Шольц.

Отметим, что 31 мая мужчина совершил нападение на нескольких участников митинга гражданского движения Pax Europa в Мангейме и ударил их ножом. Шесть человек получили ранения, среди них был полицейский, попытавшийся обезвредить злоумышленника, а также политик Михаэль Штюрценбергер. Позже полицейский умер от полученных ранений. Другой сотрудник полиции выстрелил в нападавшего и ранил его. Ордер на арест злоумышленника был выдан на выходных.

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