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Шольц пообещал создать в Германии самую большую армию в Европе

Шольц пообещал создать в Германии самую большую армию в Европе В Германии в скором времени создадут самую большую традиционную армию в Европе среди стран-членов НАТО.
Другие страны
1 июня 2022 г. 04:34
Шольц пообещал создать в Германии самую большую армию в Европе

В Германии в скором времени создадут самую большую традиционную армию в Европе среди стран-членов НАТО.

Как передает Report, об этом заявил канцлер Олаф Шольц в интервью изданиям медиа-группы Neue Berliner Redaktionsgemeinschaft, а также газетам Stuttgarter Zeitung и Stuttgarter Nachrichten.

"Таким образом будет значительно укреплена безопасности ФРГ и ее союзников", - пояснил он.

Сейчас рейтинг государства-членов Североатлантического альянса по численности регулярных вооруженных сил возглавляют США (1,35 миллиона), Турция (439 тысяч) и Франция (207 тысяч). Германия находится на четвертом месте (185 тысяч).

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Версия на азербайджанском языке Şolts: "Almaniya Avropanın ən böyük ordusuna sahib olacaq"

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