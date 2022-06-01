Шольц пообещал создать в Германии самую большую армию в Европе

В Германии в скором времени создадут самую большую традиционную армию в Европе среди стран-членов НАТО.

В Германии в скором времени создадут самую большую традиционную армию в Европе среди стран-членов НАТО.

Как передает Report, об этом заявил канцлер Олаф Шольц в интервью изданиям медиа-группы Neue Berliner Redaktionsgemeinschaft, а также газетам Stuttgarter Zeitung и Stuttgarter Nachrichten.

"Таким образом будет значительно укреплена безопасности ФРГ и ее союзников", - пояснил он.

Сейчас рейтинг государства-членов Североатлантического альянса по численности регулярных вооруженных сил возглавляют США (1,35 миллиона), Турция (439 тысяч) и Франция (207 тысяч). Германия находится на четвертом месте (185 тысяч).