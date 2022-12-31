Шольц пообещал поддерживать Украину в 2023 году

В 2023 году Германия продолжит поддерживать Украину.

В 2023 году Германия продолжит поддерживать Украину.

Как передает Report со ссылкой на телеканал Tagesschau , об этом в своем новогоднем обращении заявил канцлер страны Олаф Шольц.

"Ни один обзор года не обходится без кадров 24 февраля, когда на рассвете первые российские ракеты попали в Киев, Харьков, Одессу и другие украинские города.

Путин ведет империалистическую захватническую войну прямо посреди Европы. Однако он не захватил Украину за несколько дней, как планировал. Украинцы мужественно защищают свою страну, в том числе благодаря нашей помощи", - отметил он.

Шольц заверил, что и в дальнейшем будет поддерживать Украину.

Канцлер также подчеркнул, что НАТО и ЕС не разделены, как во время многих предыдущих кризисов, а "более едины, чем они были в течение длительного времени".