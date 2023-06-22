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Шольц: Помощь Берлина Киеву составила 16,8 млрд евро

Шольц: Помощь Берлина Киеву составила 16,8 млрд евро Германия не должна ориентироваться только на запросы других, следует также обеспечивать собственную безопасность.
Другие страны
22 июня 2023 г. 13:20
Шольц: Помощь Берлина Киеву составила 16,8 млрд евро

Германия не должна ориентироваться только на запросы других, следует также обеспечивать собственную безопасность.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая в четверг в Бундестаге.

Он напомнил, что "гражданская и военная помощь [Украине] со стороны Германии исчисляется 16,8 млрд евро". "Мы вторые по объемам поддержки после США", - отметил канцлер.

Он добавил, что Запад поставляет Киеву "то, что нужно в данный момент" - танки, средства ПВО и амуницию. Глава кабмина не упомянул в этом контексте истребители, которые Киев хочет получить от Запада.

"Но речь идет не только об ожиданиях других в наш адрес. Речь также идет о защите наших собственных интересов, свободы и благосостояния в столь сложные времена", - заявил Шольц.

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