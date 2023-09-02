Шольц получил травму при падении во время пробежки

Канцлер Германии Олаф Шольц получил травму, упав во время пробежки.

Канцлер Германии Олаф Шольц получил травму, упав во время пробежки.

Как передает Report , об этом сообщает газета Bild.

Согласно информации, намеченная на 3 сентября поездка в город Херинген (федеральная земля Гессен) отменена.

"К сожалению, канцлер Олаф Шольц вынужден отменить свои встречи в Гессене в это воскресенье из-за небольшого несчастного случая во время занятий спортом. Он упал во время пробежки и получил синяки на лице", - сказала представитель кабмина новостному порталу t-online. Однако это, по ее словам, не повлияет на график канцлера на предстоящую неделю.

Bild отмечает, что Шольц чувствует себя хорошо.