О нас

Шольц получил травму при падении во время пробежки

Шольц получил травму при падении во время пробежки Канцлер Германии Олаф Шольц получил травму, упав во время пробежки.
Другие страны
2 сентября 2023 г. 23:31
Шольц получил травму при падении во время пробежки

Канцлер Германии Олаф Шольц получил травму, упав во время пробежки.

Как передает Report, об этом сообщает газета Bild.

Согласно информации, намеченная на 3 сентября поездка в город Херинген (федеральная земля Гессен) отменена.

"К сожалению, канцлер Олаф Шольц вынужден отменить свои встречи в Гессене в это воскресенье из-за небольшого несчастного случая во время занятий спортом. Он упал во время пробежки и получил синяки на лице", - сказала представитель кабмина новостному порталу t-online. Однако это, по ее словам, не повлияет на график канцлера на предстоящую неделю.

Bild отмечает, что Шольц чувствует себя хорошо.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Минобороны распространило кадры уничтожения станции управления БПЛА ВС Армении
Минобороны распространило кадры уничтожения станции управления БПЛА ВС Армении
2 сентября 2023 г. 14:06
МИД Азербайджана ответил Пашиняну
МИД Азербайджана ответил Пашиняну
2 сентября 2023 г. 13:04
МО Азербайджана: Уничтожена станция управления БПЛА вооруженных сил Армении
МО Азербайджана: Уничтожена станция управления БПЛА вооруженных сил Армении
2 сентября 2023 г. 11:43
МО: Армяне применили радиопомехи против пассажирских самолетов в воздушном пространстве Азербайджана
МО: Армяне применили радиопомехи против пассажирских самолетов в воздушном пространстве Азербайджана
2 сентября 2023 г. 10:02
Джахангир Аскеров освобожден от должности президента AZAL
Джахангир Аскеров освобожден от должности президента AZAL
1 сентября 2023 г. 19:30
Турецкий эксперт: Армения продолжает провокации с целью привлечь внимание мирового сообщества
Турецкий эксперт: Армения продолжает провокации с целью привлечь внимание мирового сообщества
1 сентября 2023 г. 18:25
На армянские боевые позиции в сопровождении российских миротворцев перебрасывается оружие и боеприпасы - ВИДЕО
На армянские боевые позиции в сопровождении российских миротворцев перебрасывается оружие и боеприпасы - ВИДЕО
1 сентября 2023 г. 15:15
МО: Армения накаляет обстановку в регионе, сосредотачивает в Зодском направлении дополнительную боевую технику и живую силу
МО: Армения накаляет обстановку в регионе, сосредотачивает в Зодском направлении дополнительную боевую технику и живую силу
1 сентября 2023 г. 12:43
МИД Азербайджана призвал международное сообщество осудить провокации Армении
МИД Азербайджана призвал международное сообщество осудить провокации Армении
1 сентября 2023 г. 12:39
ВС Армении подвергли артиллерийскому обстрелу позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении
ВС Армении подвергли артиллерийскому обстрелу позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении
1 сентября 2023 г. 12:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi