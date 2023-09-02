Шольц получил травму при падении во время пробежки

Канцлер Германии Олаф Шольц получил травму, упав во время пробежки.
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Согласно информации, намеченная на 3 сентября поездка в город Херинген (федеральная земля Гессен) отменена.
"К сожалению, канцлер Олаф Шольц вынужден отменить свои встречи в Гессене в это воскресенье из-за небольшого несчастного случая во время занятий спортом. Он упал во время пробежки и получил синяки на лице", - сказала представитель кабмина новостному порталу t-online. Однако это, по ее словам, не повлияет на график канцлера на предстоящую неделю.
Bild отмечает, что Шольц чувствует себя хорошо.