Шольц подтвердил, что Украина получила 18 танков Leopard 2A6 из Германии

Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили 18 германских современных танков Leopard 2A6.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили 18 германских современных танков Leopard 2A6.

Как передает Report , об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции в Роттердаме по итогам переговоров с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

"Мы доставили танки, как и было объявлено", - сказал Шольц, отвечая на соответствующий вопрос.

В то же время Шольц вновь напомнил, что Берлин оказывает масштабную всестороннюю поддержку Киеву и уже поставил различные современные системы вооружений. Кроме того, он подчеркнул, что вместе с европейскими партнерами обсуждается вопрос расширения производства боеприпасов и создания центров для ремонта техники в Польше, Румынии и Словакии.

"И это также является частью работы, которую мы в настоящее время проводим", - резюмировал канцлер ФРГ.