Шольц подтвердил, что Украина получила 18 танков Leopard 2A6 из Германии

Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили 18 германских современных танков Leopard 2A6.
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"Мы доставили танки, как и было объявлено", - сказал Шольц, отвечая на соответствующий вопрос.
В то же время Шольц вновь напомнил, что Берлин оказывает масштабную всестороннюю поддержку Киеву и уже поставил различные современные системы вооружений. Кроме того, он подчеркнул, что вместе с европейскими партнерами обсуждается вопрос расширения производства боеприпасов и создания центров для ремонта техники в Польше, Румынии и Словакии.
"И это также является частью работы, которую мы в настоящее время проводим", - резюмировал канцлер ФРГ.