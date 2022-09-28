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Шольц подтвердил, что ФРГ будет делать все, чтобы предотвратить конфликт между РФ и НАТО

Шольц подтвердил, что ФРГ будет делать все, чтобы предотвратить конфликт между РФ и НАТО Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ не станет действовать в одиночку в вопросах поставок вооружений в Украину и будет делать все возможное, чтобы не допустить прямого конфликта между Россией и НАТО.
Другие страны
28 сентября 2022 г. 08:57
Шольц подтвердил, что ФРГ будет делать все, чтобы предотвратить конфликт между РФ и НАТО

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ не станет действовать в одиночку в вопросах поставок вооружений в Украину и будет делать все возможное, чтобы не допустить прямого конфликта между Россией и НАТО.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким утверждением Шольц выступил в опубликованном в среду интервью газете Neue Zürcher Zeitung.

"Позиция федерального правительства ясна: не действовать в одиночку. Так будет и впредь", - констатировал Шольц, отвечая на вопрос о поставках немецких танков Киеву. Однако ситуация в Украине, по его словам, "очень динамичная, и Германия постоянно проводит переоценку ситуации". Но политический курс страны, как указал глава правительства ФРГ, "остается четким".

"Германия в меру своих возможностей поддерживает Украину и в то же время делает все возможное, чтобы предотвратить прямой конфликт между НАТО и Россией", - резюмировал Шольц, уточнив, что это является основой всех решений. "И это также соответствует волеизъявлению подавляющего большинства граждан", - подытожил канцлер Германии.

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