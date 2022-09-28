Шольц подтвердил, что ФРГ будет делать все, чтобы предотвратить конфликт между РФ и НАТО

Шольц подтвердил, что ФРГ будет делать все, чтобы предотвратить конфликт между РФ и НАТО

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ не станет действовать в одиночку в вопросах поставок вооружений в Украину и будет делать все возможное, чтобы не допустить прямого конфликта между Россией и НАТО.

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