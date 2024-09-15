Шольц поддержал введение контроля на всех границах ФРГ

Канцлер Германии Олаф Шольц выступил за введение контроля на всех сухопутных границах страны.
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"Нелегальная миграция - это не то, чего мы хотим", - отметил Шольц.
По его словам, Если в Германию прибудут 300 тыс. человек, как в 2023 году, и только некоторые из них получат право на защиту, "то это нехорошо", отметил он. По этой причине, подчеркнул Шольц, необходимо более внимательно отнестись к тем, кто имеет право на въезд в страну.
"К сожалению, мы не можем полностью полагаться на то, что все наши соседи будут действовать должным образом", - отметил он. Канцлер заверил, что пограничный контроль будет осуществляться в соответствии с европейским законодательством.