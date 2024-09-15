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Шольц поддержал введение контроля на всех границах ФРГ

Шольц поддержал введение контроля на всех границах ФРГ Канцлер Германии Олаф Шольц выступил за введение контроля на всех сухопутных границах страны.
Другие страны
15 сентября 2024 г. 02:53
Шольц поддержал введение контроля на всех границах ФРГ

Канцлер Германии Олаф Шольц выступил за введение контроля на всех сухопутных границах страны.

Как передает Report со ссылкой на агентство DPA, об этом германский лидер сказал он в ходе общения с гражданами в городе Пренцлау (федеральная земля Бранденбург) на востоке ФРГ

"Нелегальная миграция - это не то, чего мы хотим", - отметил Шольц.

По его словам, Если в Германию прибудут 300 тыс. человек, как в 2023 году, и только некоторые из них получат право на защиту, "то это нехорошо", отметил он. По этой причине, подчеркнул Шольц, необходимо более внимательно отнестись к тем, кто имеет право на въезд в страну.

"К сожалению, мы не можем полностью полагаться на то, что все наши соседи будут действовать должным образом", - отметил он. Канцлер заверил, что пограничный контроль будет осуществляться в соответствии с европейским законодательством.

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