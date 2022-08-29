Канцлер Германии поддержал расширение ЕС

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал к расширению Европейского Союза, чтобы в конечном итоге включить в него Украину, Молдову и Грузию.

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал к расширению Европейского Союза, чтобы в конечном итоге включить в него Украину, Молдову и Грузию.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, он заявил, что постепенный переход к голосованию большинством является ступенькой к расширению блока.

По его словам, "мы должны гораздо сильнее использовать влияние нашей объединенной Европы... Европа - это наше будущее. И это будущее в наших руках".

Шольц подчеркнул приверженность Германии расширению ЕС, подчеркнув, что страны Западных Балкан, Украина, Молдова и, в конечном счете, Грузия должны присоединиться к блоку.