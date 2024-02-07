Шольц планирует совершить визит в Китай 15-16 апреля

Канцлер Германии Олаф Шольц намерен посетить Китай 15-16 апреля.

Канцлер Германии Олаф Шольц намерен посетить Китай 15-16 апреля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

В поездке его будет сопровождать бизнес-делегация.

Для Шольца это будет первая поездка в Китай после снятия строгих ограничений, связанных с коронавирусом, и публикации стратегии правительства ФРГ по выстраиванию отношений с КНР, которая была встречена критикой в Пекине. Последний раз канцлер был в Китае в начале ноября 2022 года и встречался с председателем КНР Си Цзиньпином.

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