Шольц отверг сотрудничество с АдГ, но не исключил коалиции с другими партиями

Канцлер Германии Олаф Шольц выступил категорически против любого сотрудничества с партией "Альтернатива для Германии" (АдГ), однако не исключил возможного создания коалиции с другими партиями, в том числе с консервативным блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ ХСС).
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Канцлер отметил, что его позиция всегда ясна.
"Не должно быть никакого сотрудничества с АдГ", - заявил глава правительства ФРГ. - Не с АдГ. Все остальное может быть трудным, сложным - посмотрим", - добавил он.
Решение по данному вопросу, по словам Шольца, можно будет принять только после того, как станет ясно, как проголосовали избиратели. Канцлер вновь предупредил, что ХДС и ХСС могут сделать ставку на АдГ, чтобы занять место в канцелярии после выборов.