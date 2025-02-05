Шольц отверг сотрудничество с АдГ, но не исключил коалиции с другими партиями

Канцлер Германии Олаф Шольц выступил категорически против любого сотрудничества с партией "Альтернатива для Германии" (АдГ), однако не исключил возможного создания коалиции с другими партиями, в том числе с консервативным блоком Христианско-демократическо

Канцлер Германии Олаф Шольц выступил категорически против любого сотрудничества с партией "Альтернатива для Германии" (АдГ), однако не исключил возможного создания коалиции с другими партиями, в том числе с консервативным блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ ХСС).

Как передает Report со ссылкой на агентство DPA, Шольц выступал на предвыборном мероприятии в Марле на севере Рурской области.

Канцлер отметил, что его позиция всегда ясна.

"Не должно быть никакого сотрудничества с АдГ", - заявил глава правительства ФРГ. - Не с АдГ. Все остальное может быть трудным, сложным - посмотрим", - добавил он.

Решение по данному вопросу, по словам Шольца, можно будет принять только после того, как станет ясно, как проголосовали избиратели. Канцлер вновь предупредил, что ХДС и ХСС могут сделать ставку на АдГ, чтобы занять место в канцелярии после выборов.