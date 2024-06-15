Шольц отверг инициативу Путина по урегулированию в Украине

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страны G7 не обсуждали предложенные Владимиром Путиным инициативы по мирному урегулированию войны в Украине, поскольку они несерьезны.

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страны G7 не обсуждали предложенные Владимиром Путиным инициативы по мирному урегулированию войны в Украине, поскольку они несерьезны.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

По его словам, предложение российского лидера направлены на то, чтобы отвлечь внимание от предстоящей конференции по Украине в Швейцарии.

"Все знают, что это предложение не было сделано всерьез, но имело какое-то отношение к мирной конференции в Швейцарии", - сказал Шольц.