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Шольц объявил об увеличении трат Германии на оборону с 2024 года

Шольц объявил об увеличении трат Германии на оборону с 2024 года Германия в 2024 году достигнет цели НАТО по тратам 2% от ВВП на оборону, нуждается в таком финансировании на долгосрочную перспективу.
Другие страны
10 ноября 2023 г. 16:05

Германия в 2024 году достигнет цели НАТО по тратам 2% от ВВП на оборону.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в Берлине, выступая на мероприятии, которое организовано Вооруженными силами Германии.

"Мы нуждаемся в вооруженных силах, которые смогут защитить нашу страну", - сказал он. Канцлер напомнил, что для этого в 2022 году был сформировал фонд поддержки ВС объемом в €100 млрд. "Таким образом, в 2024 году мы достигнем цели НАТО в 2% впервые за три десятилетия", - заявил Шольц, назвав данный фонд "лишь первым шагом".

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Версия на английском языке Scholz announces increase in German defense spending from 2024

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