Шольц объявил об увеличении трат Германии на оборону с 2024 года

Германия в 2024 году достигнет цели НАТО по тратам 2% от ВВП на оборону, нуждается в таком финансировании на долгосрочную перспективу.

Германия в 2024 году достигнет цели НАТО по тратам 2% от ВВП на оборону.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в Берлине, выступая на мероприятии, которое организовано Вооруженными силами Германии.

"Мы нуждаемся в вооруженных силах, которые смогут защитить нашу страну", - сказал он. Канцлер напомнил, что для этого в 2022 году был сформировал фонд поддержки ВС объемом в €100 млрд. "Таким образом, в 2024 году мы достигнем цели НАТО в 2% впервые за три десятилетия", - заявил Шольц, назвав данный фонд "лишь первым шагом".