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Шольц объявил о поставке Украине системы ПВО IRIS-T

Шольц объявил о поставке Украине системы ПВО IRIS-T Канцлер Германии Олаф Шольц объявил о поставке Украине еще одной системы ПВО IRIS-T.
Другие страны
20 декабря 2024 г. 17:16
Шольц объявил о поставке Украине системы ПВО IRIS-T

Канцлер Германии Олаф Шольц объявил о поставке Украине еще одной системы ПВО IRIS-T.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба правительства Германии.

Шольц напомнил, что в целом объем поддержки Берлином Киева составляет €37 млрд. При этом он добавил, что Украина может и дальше рассчитывать на поддержку Германии.

"То, что сейчас происходит, - это еще одна система IRIS-T. Я думаю, сегодня [будет поставлена]. И еще больше зенитных самоходных установок Gepard, которые мы предоставим со всеми боеприпасами, производство которых мы возобновили", - приводит его слова пресс-служба.

В то же время канцлер ФРГ вновь подчеркнул, что поддержка Украины должна быть организована таким образом, чтобы она не привела к эскалации конфликта, "к войне между Россией и НАТО". "Это тоже очень ясно", - констатировал Шольц.

ФРГ к настоящему времени выделила на военную поддержку Киева средства и взяла на себя обязательства по будущим расходам в размере примерно €28 млрд. В соответствии с соглашением о бюджете на 2025 год на военную поддержку Украины Германия должна выделить около €4 млрд, что в два раза меньше, чем в 2024 году. Однако бюджет еще до сих пор не утвержден Бундестагом.

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