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Шольц о выборах: Германия находится "на перепутье" и должна сделать правильный выбор

Шольц о выборах: Германия находится "на перепутье" и должна сделать правильный выбор Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страна будет находиться "на перепутье" в период выборов 23 февраля, и подчеркнул о необходимости сделать правильный выбор.
Другие страны
11 января 2025 г. 17:50
Шольц о выборах: Германия находится на перепутье и должна сделать правильный выбор

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страна в преддверии досрочных парламентских выборов находится "на перепутье" и необходимо сделать правильный выбор.

Как передает Report со ссылкой на Tagesschau, об этом Шольц заявил в субботу на партийной конференции Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

Он пояснил, что досрочные выборы в ФРГ, запланированные на 23 февраля, пройдут в условиях "чрезвычайно серьезной" международной обстановки.

Канцлер также выразил мнение, что в США есть сторонники разрушения демократических основ стран Запада.

"В США есть силы, которые целенаправленно работают над уничтожением демократических институтов Запада", - сказал он.

Кроме угроз из США, Шольц подчеркнул, что война в Украине поспособствовала усилению "популистских сил" в ряде стран, одной из которых является соседняя Австрия.

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