Шольц: Нет признаков, что в Германии возможны такие же беспорядки, как во Франции

Канцлер ФРГ Олаф Шольц не видит каких-либо признаков того, чтобы в его стране могли случиться беспорядки, подобные происходящим в последние дни во Франции.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц не видит каких-либо признаков того, чтобы в его стране могли случиться беспорядки, подобные происходящим в последние дни во Франции.

Как передает Report, об этом он заявил в интервью телеканалу ARD.

"Нет никаких признаков этого", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос ведущей. "Партии "плохого настроения" заявили нам, что ожидаются "зима ярости" и "осень ярости", но их не было, а именно потому, что мы много сделали для смягчения последствий, связанных с удорожанием поставок со всего мира энергоресурсов для Германии, и быстро приложили все усилия для обеспечения энергоснабжения", - заметил Шольц. "Так что не считаю, что это произойдет", - добавил канцлер. По его мнению, Германия "имеет очень долгую культуру социального партнерства" и "хорошее экономическое будущее".

"Я не считаю, что Франция будет нестабильной, несмотря на то что кадры [оттуда], конечно, очень огорчают", - сказал канцлер. "В этой связи я понимаю решение французского президента сейчас оставаться в стране. Я бы сделал точно так же", - заметил Шольц, говоря о решении французского лидера Эмманюэля Макрона перенести из-за беспорядков государственный визит в Германию, намеченный изначально на 2-4 июля.

"Мы желаем ему удачи в преодолении немалого вызова. Нельзя допустить совершения насильственных преступлений, и одновременно всегда важно делать все для сплоченности наших обществ", - подчеркнул канцлер.