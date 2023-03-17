Шольц не видит угрозы финансового кризиса в еврозоне

Канцлер ФРГ Олаф Шольц не видит угрозы финансового кризиса в еврозоне, несмотря на напряженность на финансовых рынках.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц не видит угрозы финансового кризиса в еврозоне, несмотря на напряженность на финансовых рынках.

Как передает Report, об этом он заявил в интервью германской газете Handelsblatt .

"Такой угрозы я не вижу. Финансовая система не настолько шаткая, как было перед финансовым кризисом 2008 года, - сказал он. - Вклады германских клиентов банков в безопасности".

10 марта департамент финансовой защиты Калифорнии объявил о банкротстве 16-го по величине банка в США Silicon Valley Bank. Один из ведущих кредиторов предприятий Кремниевой долины разорился менее чем за двое суток. Он обслуживал в основном работников технологического сектора и компании, финансируемые с использованием венчурного капитала. Телеканал CNN отмечает, что это стало самым крупным банкротством банка в США со времени финансового кризиса 2008 года. Signature Bank был закрыт 12 марта по решению профильного органа штата Нью-Йорк.

15 марта на 24% рухнули акции швейцарского Credit Suisse. Национальный банк Швейцарии и швейцарский финансовый регулятор заявили о готовности предоставить помощь банку Credit Suisse.