Шольц не считает успехи правых на выборах в Европарламент препятствием для поддержки Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц не считает, что успехи правых сил, в том числе партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) на выборах в Европарламент являются препятствием для дальнейшей поддержки Украины.

Канцлер Германии Олаф Шольц не считает, что успехи правых сил, в том числе партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) на выборах в Европарламент являются препятствием для дальнейшей поддержки Украины.

Как передает Report, об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Подавляющее большинство граждан поддерживает партии, которые также считают, что Украину нужно поддерживать. Это относится и к Германии, но это также применимо к Европейскому парламенту в целом", - заявил Шольц.

Однако, как считает Шольц, "умная, осмотрительная политика также является основой для возможности оказывать поддержку Украине в таком большом масштабе, как это происходит сегодня".

Германия является вторым по объемам поставщиком вооружений в Украину после США. В бюджете на 2024 год на эти цели заложено более 7 млрд евро.