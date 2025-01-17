Шольц не рассчитывает на принятие доппакета помощи Киеву до выборов в Бундестаг

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не рассчитывает на принятие решения о выделении Киеву дополнительного пакета военной помощи объемом €3 млрд до досрочных парламентских выборов в ФРГ, намеченных на 23 февраля.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не рассчитывает на принятие решения о выделении Киеву дополнительного пакета военной помощи объемом €3 млрд до досрочных парламентских выборов в ФРГ, намеченных на 23 февраля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сказал Шольц в Берлине на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном.

"Во время выборов в Бундестаг этот вопрос будет поставлен на голосование: делать ли это за счет бюджета и за счет сплоченности, справедливости и будущих инвестиций в Германии или особым способом", - заявил канцлер.

Он сказал, что одобрит дополнительные поставки оружия Киеву только в случае, если для этого будет ослаблен долговой тормоз (правило, которое запрещает тратить из бюджета больше средств, чем в него поступает). "Единственное решение, которое не потребует финансировать это, прибегнув к урезаниям везде в Германии, - это дополнительный кредит", - сказал он. "Впрочем, это путь, по которому идет практически любая страна вокруг нас", - заявил канцлер.