Шольц не планирует посещать Олимпийские игры в Пекине

Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что не планирует посещать зимние Олимпийские игры в Пекине, которые пройдут с 4 по 20 февраля.

Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что не планирует посещать зимние Олимпийские игры в Пекине, которые пройдут с 4 по 20 февраля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом канцлер сказал в среду вечером в интервью телеканалу ZDF

"У меня нет планов такой поездки, - сказал Шольц. - Поэтому нельзя предположить, что я внезапно появлюсь там и скажу: "Привет, вот я".

Напомним, что на протяжении многих недель глава правительства Германии отказывался отвечать на вопрос, отправится ли он на Олимпийские игры в Китай. Традиционно такие крупные спортивные мероприятия, как Олимпиады, посещает либо канцлер ФРГ, либо глава МИД.