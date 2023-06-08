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Шольц назвал условие для принятия Украины в Евросоюз

Шольц назвал условие для принятия Украины в Евросоюз Украина сможет стать частью Евросоюза (ЕC), когда будет соответствовать критериям приема.
Другие страны
8 июня 2023 г. 09:59
Шольц назвал условие для принятия Украины в Евросоюз

Украина сможет стать частью Евросоюза (ЕC), когда будет соответствовать критериям приема.

Как передает Report, канцлер Германии Олаф Шольц в интервью газете Corriere della Sera.

Он сказал, что Украина уже является частью европейской семьи, и Берлин намерен поддерживать Киев в процессе вступления в ЕС.

"Всем очевидно, что прием в ЕС может состояться только после соответствия всем критериям", - сказал канцлер.

Шольц добавил, что со своей стороны Евросоюз также должен выполнить ряд задач, чтобы иметь возможно принять новых членов.

Канцлер ФРГ рассказал, что обсуждает с украинскими политиками и союзниками вопросы будущего Украины после завершения вооруженного конфликта. Одной из тем является обеспечение безопасности страны.

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Версия на английском языке Scholz names condition for Ukraine's admission to EU

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