Шольц назвал условие для принятия Украины в Евросоюз

Украина сможет стать частью Евросоюза (ЕC), когда будет соответствовать критериям приема.

Украина сможет стать частью Евросоюза (ЕC), когда будет соответствовать критериям приема.

Как передает Report, канцлер Германии Олаф Шольц в интервью газете Corriere della Sera.

Он сказал, что Украина уже является частью европейской семьи, и Берлин намерен поддерживать Киев в процессе вступления в ЕС.

"Всем очевидно, что прием в ЕС может состояться только после соответствия всем критериям", - сказал канцлер.

Шольц добавил, что со своей стороны Евросоюз также должен выполнить ряд задач, чтобы иметь возможно принять новых членов.

Канцлер ФРГ рассказал, что обсуждает с украинскими политиками и союзниками вопросы будущего Украины после завершения вооруженного конфликта. Одной из тем является обеспечение безопасности страны.