Шольц назвал условие для ослабления санкций против России

Украина сама должна решать, какие условия мира с Россией она примет - именно от таких договоренностей, а не от навязанных извне, будет зависеть дальнейший санкционный режим Запада.

Украина сама должна решать, какие условия мира с Россией она примет - именно от таких договоренностей, а не от навязанных извне, будет зависеть дальнейший санкционный режим Запада.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в эфире телеканала ARD в понедельник.

"Абсолютно ясно, что только соглашение, которое Украина сама сочтет правильным, может привести к тому, что массивные ограничения экономической устойчивости России, связанные с санкциями, когда-нибудь закончатся", - сказал он. При этом Шольц вновь подчеркнул, что это не должен быть "навязанный мир".

Также Шольц утверждал, что "цели, которые Россия ставит перед собой, будут недостижимы". Он в очередной раз призвал вывести военнослужащих с украинской территории.