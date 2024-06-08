Шольц назвал признаком надежды освобождение четырех заложников в секторе Газа

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал признаком надежды освобождение четырех заложников в секторе Газа, заявив, что палестинское радикальное движение ХАМАС должно отпустить всех похищенных.

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал признаком надежды освобождение четырех заложников в секторе Газа, заявив, что палестинское радикальное движение ХАМАС должно отпустить всех похищенных.

Как передает Report , об этом глава германского кабмина написал в соцсети Х.

"Важный признак надежды, особенно для многих семей в Израиле, которые все еще опасаются за своих близких. Четверо заложников теперь на свободе", - написал он.

"ХАМАС должно наконец освободить всех заложников", - отметил он, подчеркнув, что "война должна закончиться".

Ранее израильские военные провели спецоперацию в секторе Газа, в результате которой освободили четырех израильтян, удерживавшихся палестинскими радикалами в заложниках с 7 октября 2023 года. Операция проводилась в районе лагеря палестинских беженцев Нусейрат в центральной части анклава.