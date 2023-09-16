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Шольц назвал причины проблем в экономике Германии

Шольц назвал причины проблем в экономике Германии Канцлер ФРГ Олаф Шольц объяснил проблемы в экономике страны ослаблением экспортных рынков и ценами на энергоносители, но не считает, что эти сложности можно решить при помощи кредитов.
Другие страны
16 сентября 2023 г. 11:41
Шольц назвал причины проблем в экономике Германии

Канцлер ФРГ Олаф Шольц объяснил проблемы в экономике страны ослаблением экспортных рынков и ценами на энергоносители, но не считает, что эти сложности можно решить при помощи кредитов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в интервью, опубликованном в газете Welt am Sonntag.

"Нельзя не замечать, что рост экономических показателей у нас слабый. Главная причина заключается в том, что некоторые из наших экспортных рынков становятся слабее, прежде всего Китай. Это оказывает влияние на нашу страну, которая ориентируется на экспорт. Одновременно с этим мы имеем дело с высокой инфляцией и ростом цен на энергоносители", - сказал канцлер, отметив, что это следствие влияния ситуации вокруг Украины.

"Также все еще ощущается нарушение цепочек поставок в пандемию", - подчеркнул Шольц.

Одновременно с этим глава правительства рекомендовал "не говорить об одном только кризисе". "В противном случае мы не увидим хороших моментов", - сказал он. В их числе канцлер назвал строительство заводов по производству аккумуляторов, инвестиции в развитие электромобилей и производство полупроводников.

Шольцу напомнили о недавней статье в издании Economist, в которой ФРГ назвали "больным человеком в Европе".

"Данная англосаксонская газета критикует нас за якобы немецкую одержимость тем, чтобы не брать на себя бесконечные долги, - ответил на это канцлер. - В тексте, по сути, нам рекомендуют брать дополнительные долги на сумму от 100 млрд евро до 200 млрд евро в год. Мой ответ - нет. Бесконечные долги не решают наших проблем, а создают новые".

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