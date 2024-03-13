Шольц назвал причину отказа поставить Киеву ракеты Taurus

Авиационные крылатые ракеты Taurus относятся к вооружениям, для контроля над которыми нужны немецкие военнослужащие, поэтому поставки таких ракет Украине исключены.

Авиационные крылатые ракеты Taurus относятся к вооружениям, для контроля над которыми нужны немецкие военнослужащие, поэтому поставки таких ракет Украине исключены.

Как передает Report со ссылкой на Associated Press, об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

"С моей точки зрения, речь идет о дальнобойном оружии. Поскольку при его применении важно не потерять контроль над ним, его не выйдет использовать без развертывания немецких военных. Я отвергаю такой вариант", - указал Шольц, выступая в Бундестаге.

Он напомнил о вкладе ФРГ в поставки военной помощи Украине: в этом плане Германия занимает второе место после США. Однако Шольц уточнил, что каждый случай поставок помощи немецкие власти рассматривают в индивидуальном порядке.

"Благоразумие - это не слабость, как считают некоторые. Благоразумие - это то, на что жители нашей страны имеют право", - сказал канцлер.