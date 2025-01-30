Шольц назвал плохим знаком ужесточение миграционной политики в Бундестаге

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал "плохим знаком" для страны принятие в среду в Бундестаге плана оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) по ужесточению миграционной политики, которую поддержали и депут

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал "плохим знаком" для страны принятие в среду в Бундестаге плана оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) по ужесточению миграционной политики, которую поддержали и депутаты правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ).

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом написал Шольц в соцсети "X".

"Впервые в германском Бундестаге принятие предложения большинством голосов обеспечила в том числе АдГ. Это плохой знак для парламента, а также для нашей страны", - написал он.

По его словам, ему понадобится время, чтобы "осмыслить" произошедшее. Этот день некоторые наверняка назовут историческим.

В среду за внесенные ХДС/ХСС в бундестаг инициативы проголосовали 348 депутатов, против - 345. Среди проголосовавших за инициативу были представители фракции АдГ, с которой у блока разногласия с момента создания партии, а также парламентской группы "Союза Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ). Принятое парламентом предложение включает в себя постоянный пограничный контроль на всех границах ФРГ, депортацию нелегалов, запрет на въезд мигрантам без действительных документов, даже если они по законам Германии располагают статусом защиты.