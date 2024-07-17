Шольц назвал главный приоритет проекта бюджета Германии

Обеспечение безопасности является главным приоритетом согласованного проекта бюджета Германии на 2025 год.

Обеспечение безопасности является главным приоритетом согласованного проекта бюджета Германии на 2025 год.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу правительства ФРГ, об этом заявил канцлер Олаф Шольц.

"В неспокойные времена Германия должна быть якорем стабильности. Правительство ФРГ несет за это ответственность, поэтому мы устанавливаем четкие приоритеты в нашем проекте бюджета, который сейчас одобрен. Основное внимание уделяется безопасности, потому что без безопасности не будет всего остального", - сказал он.

При этом канцлер напомнил, что ФРГ обязуется тратить более 2% от ВВП на оборону.

"Еще почти 1 млрд евро - на оснащение нашей полиции и других органов безопасности", - подчеркнул Шольц.

В среду кабмин ФРГ одобрил проект бюджета на 481 млрд евро, согласование которого в правящей коалиции потребовало больше запланированного времени и сопровождалось публичными спорами политиков от коалиционных партий с угрозами от части депутатов прекратить поддержку правительства.