Шольц назвал главный приоритет проекта бюджета Германии

Обеспечение безопасности является главным приоритетом согласованного проекта бюджета Германии на 2025 год.
Как передает Report со ссылкой на пресс-службу правительства ФРГ, об этом заявил канцлер Олаф Шольц.
"В неспокойные времена Германия должна быть якорем стабильности. Правительство ФРГ несет за это ответственность, поэтому мы устанавливаем четкие приоритеты в нашем проекте бюджета, который сейчас одобрен. Основное внимание уделяется безопасности, потому что без безопасности не будет всего остального", - сказал он.
При этом канцлер напомнил, что ФРГ обязуется тратить более 2% от ВВП на оборону.
"Еще почти 1 млрд евро - на оснащение нашей полиции и других органов безопасности", - подчеркнул Шольц.
В среду кабмин ФРГ одобрил проект бюджета на 481 млрд евро, согласование которого в правящей коалиции потребовало больше запланированного времени и сопровождалось публичными спорами политиков от коалиционных партий с угрозами от части депутатов прекратить поддержку правительства.