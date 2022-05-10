О нас
Аудио новости

Шольц: НАТО в июле рассмотрит меры укрепления безопасности в связи с Украиной

Шольц: НАТО в июле рассмотрит меры укрепления безопасности в связи с Украиной НАТО на саммите в июле рассмотрит меры укрепления безопасности в связи с ситуацией в Украине. Запад готов ввести новые санкции против России.
Другие страны
10 мая 2022 г. 16:45
Шольц: НАТО в июле рассмотрит меры укрепления безопасности в связи с Украиной

НАТО на саммите в июле рассмотрит меры укрепления безопасности в связи с ситуацией в Украине. Запад готов ввести новые санкции против России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил во вторник канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Бельгии Александером Де Кроо.

По его словам, ситуация в Украине в свете ее влияния на политику безопасности и обороны для евротрансатлантического пространства будет обсуждаться "внутри альянса". "На саммите НАТО в июле мы примем решения по будущим установкам альянса и необходимым военным изменениям в свете новой ситуации с безопасностью", - сказал Шольц.

"Мы едины во мнении, что нужно всеми силами поддерживать Украину, в том числе поставками оружия. И в вопросе санкций мы готовы принять новые меры", - отметил он. "Мы должны как можно скорее стать независимее от поставок российских энергоносителей", - добавил канцлер.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке NATO's July summit to mull situation in Ukraine
Версия на азербайджанском языке NATO-nun iyulda keçiriləcək sammitində Ukraynadakı durum müzakirə olunacaq

Другие новости из категории

США предоставят Сирии более 800 млн долларов гуманитарной помощи
США предоставят Сирии более 800 млн долларов гуманитарной помощи
10 мая 2022 г. 16:54
Впервые за 60 лет Елизавета II отсутствовала на Тронной речи в парламенте
Впервые за 60 лет Елизавета II отсутствовала на "Тронной речи" в парламенте
10 мая 2022 г. 16:13
Протестующие в Шри-Ланке заблокировали проезд к международному аэропорту страны
Протестующие в Шри-Ланке заблокировали проезд к международному аэропорту страны
10 мая 2022 г. 15:59
Почти 80 человек задержали в Италии в операции против мафиозной группировки Ндрангета
Почти 80 человек задержали в Италии в операции против мафиозной группировки "Ндрангета"
10 мая 2022 г. 13:38
Эмир Кувейта принял отставку премьера и Кабмина страны
Эмир Кувейта принял отставку премьера и Кабмина страны
10 мая 2022 г. 12:42
В Кабуле активистки провели акцию протеста против обязательного ношения паранджи
В Кабуле активистки провели акцию протеста против обязательного ношения паранджи
10 мая 2022 г. 12:37
Власти Шанхая в попытках сдержать COVID-19 полностью закрыли метро
Власти Шанхая в попытках сдержать COVID-19 полностью закрыли метро
10 мая 2022 г. 11:46
Неизвестные в Индии обстреляли полицейский департамент из гранатомета
Неизвестные в Индии обстреляли полицейский департамент из гранатомета
10 мая 2022 г. 10:37
В Белом доме заявили, что США и Европа будут добиваться сближения Индии с Западом
В Белом доме заявили, что США и Европа будут добиваться сближения Индии с Западом
10 мая 2022 г. 08:46
Глава оппозиции Британии покинет пост в случае штрафа за нарушение коронавирусных правил
Глава оппозиции Британии покинет пост в случае штрафа за нарушение коронавирусных правил
10 мая 2022 г. 08:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi