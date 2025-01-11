Шольц напомнил Трампу о неприкосновенности границ

Канцлер Германии Олаф Шольц снова напомнил избранному президенту США Дональду Трампу о необходимости соблюдения принципа неприкосновенности государственных границ в связи с заявлениями республиканца о возможности включения Гренландии в состав Соединенных

Канцлер Германии Олаф Шольц снова напомнил избранному президенту США Дональду Трампу о необходимости соблюдения принципа неприкосновенности государственных границ в связи с заявлениями республиканца о возможности включения Гренландии в состав Соединенных Штатов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС об этом Шольц отметил, выступая на федеральном съезде Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Берлине.

По его словам принцип неприкосновенности границ распространяется на каждую страну, вне зависимости от того, находится ли она на востоке или западе от нас: "Этого принципа должно придерживаться любое государство, независимо от того, маленькое оно или крупное и мощное".

"То, что границы должны быть неприкосновенными, является основополагающим принципом международного права. Ни одна страна не является задворками другой. Ни одна маленькая страна не должна бояться большого соседа. Это ядро того, что мы называем западными ценностями - нашими ценностями", - подчеркнул Шольц.