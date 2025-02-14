Шольц намерен покинуть политику после ухода с поста канцлера

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о намерении уйти из политики после того, как перестанет занимать этот пост.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о намерении уйти из политики после того, как перестанет занимать этот пост.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в видеоподкасте Jung & Naiv.

"Мой план "А" заключается в том, что я буду переизбран на пост канцлера", - заявил Шольц. "Но с моей точки зрения, это не значит, что за этим должно последовать что-то еще", - отметил он. После этого, как пояснил канцлер ФРГ, он хочет снова стать "обычным гражданином".

Он назвал неприемлемым сценарий, по которому пошел один из его предшественников Герхард Шредер. После ухода с поста канцлера тот несколько раз менял должности.

Досрочные выборы в правительство Германии намечены на 23 февраля.