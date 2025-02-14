О нас

Шольц намерен покинуть политику после ухода с поста канцлера

Шольц намерен покинуть политику после ухода с поста канцлера Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о намерении уйти из политики после того, как перестанет занимать этот пост.
Другие страны
14 февраля 2025 г. 16:52
Шольц намерен покинуть политику после ухода с поста канцлера

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о намерении уйти из политики после того, как перестанет занимать этот пост.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в видеоподкасте Jung & Naiv.

"Мой план "А" заключается в том, что я буду переизбран на пост канцлера", - заявил Шольц. "Но с моей точки зрения, это не значит, что за этим должно последовать что-то еще", - отметил он. После этого, как пояснил канцлер ФРГ, он хочет снова стать "обычным гражданином".

Он назвал неприемлемым сценарий, по которому пошел один из его предшественников Герхард Шредер. После ухода с поста канцлера тот несколько раз менял должности.

Досрочные выборы в правительство Германии намечены на 23 февраля.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Şolts kansler postundan getdikdən sonra siyasəti tərk etmək niyyətindədir

Самое читаемое

В Великобритании нашли змей, исчезнувших на островах 300 тыс. лет назад
В Великобритании нашли змей, исчезнувших на островах 300 тыс. лет назад
9 февраля 2025 г. 22:56
Зеленский хочет предложить РФ обмен части Курской области на украинскую территорию
Зеленский хочет предложить РФ обмен части Курской области на украинскую территорию
11 февраля 2025 г. 19:37
Суд отклонил необоснованный протест Рубена Варданяна
Суд отклонил необоснованный протест Рубена Варданяна
10 февраля 2025 г. 21:23
СМИ: Китай предлагает финансирование программ вместо USAID
СМИ: Китай предлагает финансирование программ вместо USAID
11 февраля 2025 г. 19:21
Зеленский: При ударе по пункту управления в Курской области погибли 20 офицеров
Зеленский: При ударе по пункту управления в Курской области погибли 20 офицеров
8 февраля 2025 г. 15:20
Скрипку Страдивари продали на аукционе Sotheby's за $11,25 млн
Скрипку Страдивари продали на аукционе Sotheby's за $11,25 млн
8 февраля 2025 г. 03:17
Продолжилось судебное рассмотрение уголовного дела по обвинению Рубена Варданяна
ФотоПродолжилось судебное рассмотрение уголовного дела по обвинению Рубена Варданяна
10 февраля 2025 г. 21:07
Гособвинитель: В результате оккупации Ханкенди и его поселка Кяркиджахан были изгнаны 2 944 мирных жителя
Гособвинитель: В результате оккупации Ханкенди и его поселка Кяркиджахан были изгнаны 2 944 мирных жителя
7 февраля 2025 г. 22:24
В Азербайджане завтра ожидается снег
В Азербайджане завтра ожидается снег
8 февраля 2025 г. 12:35
В Китае более 30 человек пропали без вести из-за схода оползня
В Китае более 30 человек пропали без вести из-за схода оползня
8 февраля 2025 г. 14:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi