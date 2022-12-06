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Шольц: Германия должна стать главным гарантом европейской безопасности

Шольц: Германия должна стать главным гарантом европейской безопасности Германия должна стать главным гарантом европейской безопасности.
Другие страны
6 декабря 2022 г. 06:40
Шольц: Германия должна стать главным гарантом европейской безопасности

Германия должна стать главным гарантом европейской безопасности.

Как передает Report, об этом написал канцлер ФРГ Олаф Шольц в статье, опубликованной влиятельным американским изданием Foreign Affairs.

Он анонсировал новую стратегическую концепцию федерального правительства.

"Новая роль Германии требует новую стратегическую культуру, и национальная стратегия в сфере безопасности, которую мы примем в ближайшие месяцы, будет учитывать это обстоятельство", - отметил О. Шольц.

Для этого Берлин должен инвестировать в бундесвер, укреплять европейскую военную промышленность, увеличивать свое военное присутствие на восточном фланге НАТО, а также обучать и оснащать Вооруженные силы Украины, заявил глава немецкого правительства.

По словам Шольца, национальная стратегия безопасности должна подготовить Германию к новой ситуации угрозы в Европе, которая возникла в результате полномасштабной войны РФ против Украины.

"РФ бросила вызов основным принципам международного права, закрепленным в Уставе ООН, и стремится силой перекроить границы и снова разделить мир на блоки и сферы влияния, но Германия и Европа могут помочь защитить основанный на правилах международный порядок", - считает Олаф Шольц.

Отметим, что новая стратегия ФРГ будет представлена на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2023 года.

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Версия на азербайджанском языке Olaf Şolts: “Almaniya Avropanın təhlükəsizliyinin əsas qarantı olmalıdır”

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