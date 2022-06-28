Шольц: Нам нужен план Маршалла для Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о необходимости создания плана Маршала для поддержки Украины.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о необходимости подготовки плана Маршалла для поддержки Украины.

Как передает Report, об этом он заявил на финальной пресс-конференции по итогам саммита Большой семерки (G7) , который завершился сегодня в Германии.

"Страны Большой семерки оказывают полную поддержку Украине. Мы согласны с тем, что президент России Владимир Путин не выиграет эту войну. Очень важно держаться вместе, даже если это длинный путь, нам придется выстоять",- заявил он.

Шольц добавил, что на полях саммита, были обсуждены вопросы оказания финансовой поддержки Украине в размере 29 млрд долларов США и рассмотрен вопрос предоставления ей вооружения.

"Мы также говорили о восстановлении и реконструкции Украины. У нас есть дополнительный бюджет который будет мобилизован для этой цели. Вместе с другими странами ЕС нам нужно шире обсуждать эту тему. Нам нужно подготовить план Маршалла для Украины. Это является одним из наших целей",- сказал он.

План Маршалла - программа помощи Европе после Второй мировой войны. Был выдвинут в 1947 году американским государственным секретарем Джорджем К. Маршаллом и вступил в действие в апреле 1948 года. В осуществлении плана участвовали 17 европейских стран.