Шольц надеется на отмену Швейцарией запрета реэкспортировать оружие в Украину

Канцлер ФРГ Олаф Шольц во вторник выразил надежду на то, что власти Швейцарии изменят точку зрения, согласно которой страны, ранее получившие швейцарские вооружения, не имеют права реэкспортировать их на Украину.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц во вторник выразил надежду на то, что власти Швейцарии изменят точку зрения, согласно которой страны, ранее получившие швейцарские вооружения, не имеют права реэкспортировать их в Украину, сообщает Report со ссылкой на Интерфакс.

"Мы согласны с принятыми на этот счет решениями, и мы пристально следим за идущими в Швейцарии очень оживленными дебатами и надеемся, что в этом вопросе будут какие-то изменения", - приводят западные СМИ слова Шольца с пресс-конференции с президентом Швейцарии Аленом Берсе.

Шольц пояснил, что поскольку Украина нуждается в поддержке оружием и боеприпасами, Берлин несколько раз направлял в Берн запросы по поводу их возможных поставок.

В свою очередь Берсе подчеркнул, что швейцарские власти не могут нарушить законы Швейцарии, запрещающие экспорт оружия в страны, участвующие в вооруженных конфликтах. В то же время, напомнил он, в стране идут "серьезные дебаты" по поводу возможного пересмотра правил реэкспорта вооружений.