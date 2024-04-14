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Шольц: Мы сделаем все возможное, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию на Ближнем Востоке

Шольц: Мы сделаем все возможное, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию на Ближнем Востоке Во время официального визита в Китай канцлер ФРГ Олаф Шольц прокомментировал атаку Ирана на Израиль.
Другие страны
14 апреля 2024 г. 19:06
Шольц: Мы сделаем все возможное, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию на Ближнем Востоке

Во время официального визита в Китай канцлер ФРГ Олаф Шольц прокомментировал атаку Ирана на Израиль.

Как передает Report, об этом сообщает Bild.

"Мы сделаем все возможное, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию. Мы можем только предупредить всех, особенно Иран, чтобы они не продолжали действовать подобным образом", - сказал глава правительства Германии.

Из-за напряженной ситуации на Ближнем Востоке Шольц изменил график своей поездки и отказался от тура на корабле "Цзялин". Вместо этого канцлер связался со своими коллегами - министром иностранных дел Анналеной Бербок, министром внутренних дел Нэнси Фезер и министром обороны Борисом Писториусом.

Гостиничный номер, в котором живет Шольц, заранее был проверен на предмет наличия прослушивающих устройств. Кроме того, для разговора канцлера с министрами используется специальная технология шифрования.

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