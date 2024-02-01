Шольц: Многие страны ЕС делают недостаточно для поддержки Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что многие страны Европейского союза делают недостаточно для поддержки Украины, передает Report со ссылкой на ТАСС.
"Во многих столицах приходится задаваться вопросом: действительно ли мы делаем достаточно? И ответ в большинстве случаев может быть только отрицательным", - сказал Шольц на пресс-конференции по итогам экстренного саммита ЕС в Брюсселе, добавив, что Германия не может справиться с военной поддержкой Киева в одиночку.
В то же время он отметил, что решение глав государств и правительств Евросоюза о предоставлении Украине €50 млрд является "хорошим сигналом для США". "Американский президент - хороший друг и союзник, который пытается добиться одобрения своих соответствующих предложений в Конгрессе. И я надеюсь, что сегодняшнее послание и дискуссия, которую мы ведем, также помогут немного облегчить реализацию его политических усилий", - резюмировал канцлер ФРГ.