Шольц лично встретится с освобожденными по сделке с США и РФ заключенными

Канцлер ФРГ Олаф Шольц лично примет освобожденных Россией заключенных и выступит с обращением об итогах одного из самых масштабных обменов.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц лично примет освобожденных Россией заключенных и выступит с обращением об итогах одного из самых масштабных обменов.

Как передает Report, об этом сообщает издание Frankfurter Allgemeine Zeitung (FUZ).

Указывается, что канцлер Германии и его правительство сыграли одну из решающих ролей в переговорах по данной сделке.

"Федеральный министр юстиции Марко Бушманн, очевидно, сыграл решающую роль в заключении сделки, дав письменное указание генеральному прокурору ФРГ Йенсу Роммелю воздержаться от дальнейшего исполнения приговора по делу Вадима Красикова, чтобы его можно было передать России", - отмечает издание.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Анкары состоялся обмен 26 заключенными между РФ, США и Германией. Операция была проведена при содействии Национальной разведывательной организации Турции.