О нас

Шольц: Контроль на границах Германии сохранится "очень долго"

Шольц: Контроль на границах Германии сохранится "очень долго" Контроль на границах Германии будет сохраняться еще долго.
Другие страны
9 октября 2024 г. 00:51
Шольц: Контроль на границах Германии сохранится очень долго

Контроль на границах Германии будет сохраняться еще долго.

Как передает Report, об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью телеканалу RTL.

"Мы будем это делать настолько долго, насколько возможно. И это будет продолжаться очень долго", - сказал глава правительства. Шольц признал, что проверки вызывают "много раздражения".

С 16 сентября на всех сухопутных границах ФРГ был введен временный контроль в целях сокращения нелегальной миграции. Причины подобного шага также заключаются в защите внутренней безопасности от угроз, исходящих от терроризма и трансграничной преступности.

Некоторые соседние страны, в частности Польша, сочли решение властей Германии недружественным шагом.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Министр обороны Израиля отложил визит в Вашингтон
Министр обороны Израиля отложил визит в Вашингтон
9 октября 2024 г. 00:18
Минобороны Сирии сообщило о семерых погибших и 11 пострадавших при авиаударе по зданию в Дамаске
Минобороны Сирии сообщило о семерых погибших и 11 пострадавших при авиаударе по зданию в Дамаске
8 октября 2024 г. 23:32
ЦАХАЛ призвал жителей ряда районов на юге Бейрута эвакуироваться
ЦАХАЛ призвал жителей ряда районов на юге Бейрута эвакуироваться
8 октября 2024 г. 23:16
Стармер поедет в ФРГ для переговоров по Украине, несмотря на отсутствие Байдена
Стармер поедет в ФРГ для переговоров по Украине, несмотря на отсутствие Байдена
8 октября 2024 г. 23:01
Генсек ООН призвал обе стороны к прекращению огня в Ливане
Генсек ООН призвал обе стороны к прекращению огня в Ливане
8 октября 2024 г. 22:03
Еврокомиссия отклонила предложение КНР о минимальной цене на продажу электромобилей
Еврокомиссия отклонила предложение КНР о минимальной цене на продажу электромобилей
8 октября 2024 г. 21:51
Нетаньяху заявил о ликвидации двух преемников убитого лидера Хезболлах
Нетаньяху заявил о ликвидации двух преемников убитого лидера "Хезболлах"
8 октября 2024 г. 21:22
В Норвегии введен повышенный уровень угрозы терактов
В Норвегии введен повышенный уровень угрозы терактов
8 октября 2024 г. 21:10
Премьер Словакии намерен создать в стране управление по надзору за СМИ
Премьер Словакии намерен создать в стране управление по надзору за СМИ
8 октября 2024 г. 20:50
В Латвии введут налог для банков в целях покрытия оборонных расходов
В Латвии введут налог для банков в целях покрытия оборонных расходов
8 октября 2024 г. 20:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi