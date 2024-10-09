Шольц: Контроль на границах Германии сохранится "очень долго"

Контроль на границах Германии будет сохраняться еще долго.

Контроль на границах Германии будет сохраняться еще долго.

Как передает Report , об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью телеканалу RTL.

"Мы будем это делать настолько долго, насколько возможно. И это будет продолжаться очень долго", - сказал глава правительства. Шольц признал, что проверки вызывают "много раздражения".

С 16 сентября на всех сухопутных границах ФРГ был введен временный контроль в целях сокращения нелегальной миграции. Причины подобного шага также заключаются в защите внутренней безопасности от угроз, исходящих от терроризма и трансграничной преступности.

Некоторые соседние страны, в частности Польша, сочли решение властей Германии недружественным шагом.