Шольц: конфликт в Украине может продлиться до 2027 года

Конфликт в Украине не закончится в ближайшее время, а может продлиться до 2027 года.

Конфликт в Украине не закончится в ближайшее время, а может продлиться до 2027 года.

Как передает Report , об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в ходе панельной дискуссии в рамках конференции, организованной газетой Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Он считает, что нынешний конфликт в Украине может продлиться "как два, так и четыре года". И это, по его словам, станет серьезным вызовом для Германии.

"Мы сделаем все возможное, чтобы у нас была возможность продолжать поддержку Украины до тех пор, пока это необходимо, - заверил глава правительства ФРГ. - Поскольку может случиться так, что эта война продлится два, три, четыре года, что станет вызовом для всех нас".