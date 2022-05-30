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Шольц: компромисс в ЕС по новым санкциям может быть достигнут "рано или поздно"

Шольц: компромисс в ЕС по новым санкциям может быть достигнут "рано или поздно" Канцлер ФРГ Олаф Шольц констатировал, что страны ЕС стремятся достичь согласия по шестому пакету санкций против РФ, но важны сплоченные действия с учетом разной ситуации в разных странах сообщества.
Другие страны
30 мая 2022 г. 18:09
Шольц: компромисс в ЕС по новым санкциям может быть достигнут рано или поздно

Канцлер ФРГ Олаф Шольц констатировал, что страны ЕС стремятся достичь согласия по шестому пакету санкций против РФ, но важны сплоченные действия с учетом разной ситуации в разных странах сообщества.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в Брюсселе по прибытии на внеочередной саммит сообщества.

"Я вижу, что есть переговоры, которые ведутся с волей к достижению согласия", - сказал он. "Никто не может заранее сказать, будет ли это именно так", - отметил он. По его оценке, в любом случае "согласие может быть достигнуто рано или поздно".

При этом канцлер призвал "учитывать особенную ситуацию" с зависимостью от российских энергоресурсов в разных государствах сообщества. "Мы так поступали в прошлом, так будем поступать и в будущем, - сказал глава кабмина ФРГ. - Наша сила в том, чтобы мы решали наши проблемы сообща". "Убежден, что сегодня и завтра мы будем продолжать дискуссии ради приемлемого решения", - добавил Шольц.

Страны Евросоюза уже более трех недель не могут достичь компромисса по шестому пакету санкций против России, который, согласно замыслу Еврокомиссии (ЕК), должен включать нефтяное эмбарго. Запрет на импорт сырой нефти из РФ предлагается ввести через полгода после вступления шестого пакета в силу, на импорт нефтепродуктов - с 2023 года. Против данных мер выступает Венгрия при поддержке ряда других стран, которые считают, что ущерб от их принятия станет катастрофическим для экономики Европы.

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